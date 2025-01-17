Прокуратура начала проверку из-за наледи на железнодорожных станциях

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту несвоевременной уборки пассажирских платформ на железнодорожных станциях Петербурга, сообщила 17 января пресс-служба ведомства.

Нарушения были зафиксированы на станциях Красное Село, Колпино и Финляндский вокзал, где платформы оказались покрыты наледью. Это создало угрозу безопасности пассажиров и, по словам прокуратуры, нарушило их права как потребителей.

После вмешательства прокуратуры на платформах оперативно начались работы по очистке наледи и обработке поверхностей противогололедными реагентами.

Напомним, 11 и 12 января Государственная жилищная инспекция провела проверки качества уборки снега и наледи на придомовых территориях и кровлях многоквартирных домов. Было проверено 720 многоквартирных домов, из которых нарушения были выявлены в 36% случаев, то есть в 262 домах.

фото прокуратуры