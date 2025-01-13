В Петербурге выявили нарушения уборки снега в 36% проверенных домов

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга провела проверки качества уборки снега и наледи на придомовых территориях и кровлях многоквартирных домов в выходные дни 11 и 12 января, об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным инспекции, было проверено 720 многоквартирных домов, из которых нарушения были выявлены в 36% случаев, то есть в 262 домах. На момент завершения проверок в 71 доме нарушения уже были устранены.

Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и жилищные кооперативы (ЖК) продолжают сейчас, по данным ГЖИ, устранять последствия циклона, включая уборку снега и наледи. В эти дни в городе был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности.

В связи с перепадами температур инспекция напоминает управляющим организациям о необходимости регулярной очистки кровель и других поверхностей от снега и наледи.

Напомним, что в прокуратуру поступило почти 200 обращений от пассажиров, у которых задержались рейсы в петербургском аэропорту Пулково. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты из-за сильного снегопада.

Фото: ЗАКС.Ру