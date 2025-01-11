В Петербурге внось будет действовать "жёлтый" уровень погодной опасности 12 января

В Петербурге опять вводят "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения, об этом 11 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 12 января в городе ожидаются сильный снег и обледенение. Стоит отметить, что в субботу, 11 января, также действовал "жёлтый" уровень погодной опасности.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что МЧС в субботу, 11 января, предупреждало об опасных погодных условиях в Петербурге. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру