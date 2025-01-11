МЧС предупредило петербуржцев о снеге и гололедице 12 января

В воскресенье, 12 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 11 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 12 января в Петербурге ожидается сильный снег. Местами налипание мокрого снега, гололед и сложная обстановка на дорогах.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в субботу, 11 января, петербургские власти ввели в городе "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и гололеда.

Фото: ЗАКС.Ру