В Петербурге будет действовать "жёлтый" уровень погодной опасности из-за обледенения

В Петербурге введут "жёлтый" уровень погодной опасности из-за снега и обледенения, об этом 10 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 10 января до 15 часов 11 января в городе ожидаются сильный снег и обледенение.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что МЧС в четверг, 9 января, предупреждало об опасных погодных условиях в Петербурге. Спасатели также попросили быть внимательнее, так как в городе обещают сильный снег.

Фото: ЗАКС.Ру