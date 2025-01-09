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Новости 15:48

МЧС предупредило петербуржцев о снеге и гололедице 10 января

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о снеге и гололедице 10 января

В пятницу, 10 января, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 9 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 10 января в Петербурге местами ожидаются снег, на дорогах гололедица и сложная обстановка.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что на выходе из вестибюля станции метро "Чернышевская" в Петербурге 8 января 13-летняя девочка получила удар по голове обледеневшим снегом.

Фото: ЗАКС.Ру


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