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Коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим

фото ЗакС политика Коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим

На Петербург обрушился мощный циклон, который за сутки принес около 30 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, об этом 11 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В ночь с 10 на 11 января на улицах Петербурга трудились 966 единиц уборочной техники и 470 рабочих. Специалисты сосредоточились на расчистке проезжей части и обработке дорог противогололёдными средствами.

С утра 11 января количество техники увеличили до 1038 единиц, а число рабочих – до 950 человек. На внутридворовых территориях задействовали более тысячи единиц техники и около 8600 дворников. Работы начались с 6 утра, чтобы обеспечить жителям безопасный выход из домов и доступ к социальным объектам.

Губернатор Александр Беглов заявил, что все ресурсы коммунальных и жилищных служб должны быть мобилизованы. Водителей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, а жителей – заранее планировать свои маршруты и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Напомним, что МЧС 11 января предупреждало петербуржцев о том, что в воскресенье, 12 января, сложная погодная обстановка сохранится.

Фото: ЗАКС.Ру


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