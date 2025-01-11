Коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим

На Петербург обрушился мощный циклон, который за сутки принес около 30 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, об этом 11 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В ночь с 10 на 11 января на улицах Петербурга трудились 966 единиц уборочной техники и 470 рабочих. Специалисты сосредоточились на расчистке проезжей части и обработке дорог противогололёдными средствами.

С утра 11 января количество техники увеличили до 1038 единиц, а число рабочих – до 950 человек. На внутридворовых территориях задействовали более тысячи единиц техники и около 8600 дворников. Работы начались с 6 утра, чтобы обеспечить жителям безопасный выход из домов и доступ к социальным объектам.

Губернатор Александр Беглов заявил, что все ресурсы коммунальных и жилищных служб должны быть мобилизованы. Водителей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, а жителей – заранее планировать свои маршруты и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Напомним, что МЧС 11 января предупреждало петербуржцев о том, что в воскресенье, 12 января, сложная погодная обстановка сохранится.

Фото: ЗАКС.Ру