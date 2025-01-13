Почти две сотни пассажиров обратились в прокуратуру из-за задержек в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по фактам задержек рейсов в Пулково, об этом 13 января сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В воскресенье, 12 января, из-за неблагоприятных погодных условий работа аэропорта Пулково дважды приостанавливалась. В общей сложности задержки коснулись почти 90 самолетов. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полётов.

В Пулково к сотрудникам ведомства обратились 175 человек. Из них правовая помощь была оказана 150 пассажирам. Основные вопросы касались предоставления обязательных услуг: напитков, питания, размещения в гостинице и так далее, а также ответственности авиакомпаний.

По 25 обращениям, в том числе коллективным, проводится проверка. Работа мобильной приёмной прокуратуры продолжается.

Напомним, что в воскресенье, 12 января, в Петербурге был объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и гололедицы. Также "жёлтый" уровень объявили 13 и 14 января.

Фото: ЗАКС.Ру