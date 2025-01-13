В Пулково 12 января задержали около 90 самолетов

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проконтролировала ситуацию с массовыми задержками рейсов в аэропорту Пулково, об этом 12 января сообщали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В воскресенье, 12 января, аэропорт дважды приостанавливал работу взлетно-посадочных полос. По данным надзорного ведомства, задержаны были около 90 рейсов.

Для контроля соблюдения прав пассажиров и проверки работ по очистке взлетно-посадочной полосы в Пулково был направлен Санкт-Петербургский транспортный прокурор. Также в аэропорту работала мобильная приемная прокуратуры.

Напомним, что в воскресенье, 12 января, в аэропорту Пулково дважды вводились ограничения – утром и вечером. Причина в сложных метеорологических условиях, из-за которых аэропорт не принимал и не выпускал самолеты. В Петербурге 12 января прошел сильный снегопад.

Фото: ЗАКС.Ру