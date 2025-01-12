Из Пулково снова не могут вылететь самолеты

Аэропорт Пулково во второй раз за день временно приостановил прием и отправку воздушных судов из-за сложных метеоусловий. Ограничения введены для повышения коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах и обеспечения безопасного выполнения рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, временно закрыт проход в зону вылета внутренних рейсов. Это сделано для комфортного размещения пассажиров, ожидающих вылета. Руководство аэропорта рекомендует воспользоваться залом ожидания на втором этаже общей зоны терминала.

Напомним, ранее утром Пулково уже вводил ограничения на вылеты и прилеты. Движение самолетов было восстановлено лишь после улучшения погодных условий в 13:30.

фото: ЗАКС.Ру