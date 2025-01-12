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Новости 10:24

Пулково приостановил рейсы из-за снегопада в Петербурге

фото ЗакС политика Пулково приостановил рейсы из-за снегопада в Петербурге

Аэропорт Пулково временно приостановил отправку и прием рейсов из-за сильного снегопада. Взлетно-посадочные полосы очищают от снега, поэтому движение воздушных судов временно ограничено, передает 12 января пресс-служба аэропорта.

Первоначально сообщалось, что работа аэропорта возобновится после 9:15, однако позже уточнили, что полеты будут восстановлены только после улучшения погодных условий. Ограничения на рейсы продлены.

"Обеспечение безопасности полетов — главный приоритет", — добавляет аэропорт.

В Петербурге 12 января из-за снегопада действует "желтый" уровень погодной опасности. Коммунальные службы продолжают уборку города в круглосуточном режиме.

фото: ЗАКС.Ру


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