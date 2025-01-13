В Петербурге сутки будет действовать "жёлтый" уровень погодной опасности

В Петербурге введут "жёлтый" уровень погодной опасности, теперь уже из-за сильного ветра, об этом 13 января сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 21 часа 13 января до 21 часоа 14 января в городе ожидается сильный ветер. Местами порывы могут достигать 15-17 м/с. Ранее "жёлтый" уровень погодной опасности вводился 12 января из-за сильного снегопада и обледенения.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что в воскресенье, 12 января, петербургский аэропорт Пулково дважды не принимал и не выпускал самолеты из-за сложной погодной обстановки. В общей сложности задержалось около 90 самолетов.

Фото: ЗАКС.Ру