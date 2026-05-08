Автобус врезался в дом возле "Удельной"

Лазурный пассажирский автобус 8 мая врезался в дом возле станции метро "Удельная" в Выборгском районе Петербурга, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. В результате аварии пострадала одна пожилая женщина, ее госпитализировали с незначительными травмами. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия и проводит проверку.

Инцидент произошел около 14:00 часов дня на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов. Судя по видеокадрам, опубликованным правоохранителями, автобус резко повернул на перекрестке, не остановился перед пешеходным переходом в момент, когда по нему шли прохожие, после чего полностью заехал на тротуар и врезался в стену магазина "Градусы".

Судя по сервису "Яндекс. Карты", после ДТП на Удельном и Скобелевском проспектах, на проспекте Энгельса, улицах Аккуратова и Елецкой зафиксированы пробки.

В конце апреля на Петергофском шоссе произошла авария с участием двух трамваев. В результате происшествия пострадали шесть человек, их госпитализировали.

