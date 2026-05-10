Прокуратура проводит проверку после столкновения катера с берегом в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия с катером в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В ночь на 10 мая в Отрадном катер столкнулся с берегом. В результате пострадали две женщины.

По данным надзорного ведомства, инцидент случился, потому что водитель судна не справился с управлением. В аварийно-спасательной службе Ленобласти доложили, что пострадавших женщин доставили на берег и госпитализировали. Состояние их здоровья неизвестно.

"Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров", - заявили в прокуратуре.

В сентябре 2025 года катер столкнулся с теплоходом "Метеор" в акватории Малой Невки. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. За несколько дней до этого инцидента в Малой Невке частично затонул катер из-за навала на бревно. Пострадали три пассажира.

