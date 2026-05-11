На предприятии "Северстали" в Череповце произошел пожар

На территории предприятия "Северстали" в Череповце 11 мая случился пожар на площади 300 кв. м, сообщил мэр города Андрей Накрошаев в своих соцсетях. По данным предприятия, инцидент произошел из-за возгорания емкостей с бензолом и маслом. Сообщение о пожаре глава Череповца опубликовал в 11:19. В 12:36 он доложил о полной ликвидации возгорания. Пострадавших нет.

По словам мэра, на место происшествия прибыли представители Роспотребнадзора и комитета охраны окружающей среды Череповца. Они произвели замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в трех районах города. Превышений не обнаружили, сказал Накрошаев.

"По результатам замеров превышений ПДК не выявлено. Экологическая обстановка в городе и на прилегающих к заводу территориях в норме. Держу ситуацию на личном контроле", - написал мэр в своих соцсетях.

В ликвидации пожара участвовали примерно 40 человек. Официальная причина возгорания устанавливается.

ПАО "Северсталь" владеет крупнейшим в Вологодской области промышленным предприятием - Череповецким металлургическим комбинатом. Он работает с 1955 года. На предприятии производят чугун, сталь, мелющие шары, водогазопроводные трубы, оцинкованный металл.

