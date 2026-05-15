Экс-главу отдела полиции Петроградского района приговорили к реальному сроку

Петроградский районный суд приговорил 15 мая к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей экс-главу 43-го отдела полиции по Петроградскому району Мурада Канчиева, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его подельника Сергея Кудрявцева приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима с аналогичным штрафом. Обоим вменяли посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как установил суд, в начале июня 2025 года Кудрявцев в телефонном разговоре со знакомым узнал, что тот опасается привлечения к уголовной ответственности себя и еще одного человека. После этого он связался с Канчиевым, а тот, в свою очередь, договорился с неустановленными лицами о принятии благоприятного решения по делу за взятку в размере 10 млн рублей.

Уже на следующий день Кудрявцев получил от собеседника 5 млн рублей и отнес их Канчиеву для передачи неустановленным лицам. Вслед за этим полицейский сообщил Кудрявцеву, что сумма взятки выросла до 12 млн рублей и потому остаток теперь составляет 7 млн. Спустя неделю Кудрявцев получил еще 5 млн, из которых он и Канчиев взяли по 1,5 млн каждый, а остаток ушел все тем же неустановленным лицам.

"Далее Канчиев сообщил Кудрявцеву, что сумма взятки возросла еще на 5 000 000 рублей, а всего до 17 000 000 рублей", — передает судебная пресс-служба.

Узнав об этом, знакомый Кудрявцева "не выдержал" и обратился в ФСБ. В начале июля Кудрявцев получил в рамках оперативно-разыскных мероприятий 7 млн рублей и был задержан. Он согласился участвовать в ОРМ и передал 1 млн Канчиеву, после чего задержали и того.

Обвинение Канчиеву предъявили 10 июля 2025 года. На следующий день после этого суд отправил его в СИЗО. Вину он не признавал.

На прошлой неделе Петродворцовый районный суд приговорил к четырем годам условно со штрафом в размере 1,48 млн рублей бывшего сотрудника МВД Павла Зуева. Ему вменяли получение взяток на сумму свыше 700 тысяч рублей в обмен на передачу информации об иностранцах.

