Суд вновь вернул протокол в отношении юриста Сорокина за пост о Навальном*

Ленинский районный суд 15 мая в очередной раз вернул в полицию протокол, составленный в отношении петербургского юриста Никиты Сорокина по делу о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала заседания. Причиной послужило ненадлежащее извещение о составлении протокола. Ранее суд уже дважды возвращал составителям материалы дела.

Протокол был составлен 30 апреля в отсутствие Сорокина, показал он в суде. По словам петербуржца, в это время он находился вне города, что было связано с его работой. Он уточнил, что в день составления он был в самолете и "физически" не мог получить бумагу.

— У меня только вот выходные были, я был дома. Угу. Это второе-третье число [мая], первое. И до восьмого числа включительно меня не было вообще, то есть у меня были полеты, — объяснил юрист и добавил, что заранее предупреждал правоохранителей о своей занятости.

Журналистам Сорокин заявил, что так и не получил протокол на руки. Его адвокат Сергей Подольский добавил к сказанному, что с документом ознакомился только он, и произошло это 13 мая.

Причиной для составления протокола послужил пост в канале Сорокина с упоминанием Алексея Навального*. Публикация появилась 16 февраля 2024 года, в день смерти оппозиционера. К настоящему моменту она удалена.

Накануне Чудовский районный суд Новгородской области рассмотрел два протокола о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), составленные из-за постов в канале Сорокина. Как рассказал юрист в соцсетях, его признали виновным и оштрафовали на общую сумму в размере 70 тысяч рублей.

В первый раз Сорокина пытались привлечь к ответственности за пост пытались в апреле. Заседание по делу состоялось ровно месяц назад. В тот раз судья Елена Самсонова выслушала доводы и защиты, и составившего протокол подполковника полиции Вадима Афанасьева, и постановила вернуть материалы составителям на доработку.

Этим дело не окончилось, и в начале мая судье поступил новый протокол по той же статье. Вскоре, однако же, материалы вернули в полицию без рассмотрения на заседании. Там они не задержались, и спустя сутки, после внесения исправлений, вновь вернулись в судебную инстанцию.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

