Протокол на юриста Никиту Сорокина вернули составителям

Ленинский районный суд Петербурга 15 апреля вернул составителям протокол, составленный юриста Никиту Сорокина за упоминание политика Алексея Навального* в соцсетях, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Протокол был составлен по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Причиной разбирательства послужил пост о Навальном*, опубликованный в соцсетях Сорокина в день смерти оппозиционера 16 февраля 2024 года. В публикации высказывалось мнение о произошедшем и критиковалась пенитенциарная система в России.

Интересы Сорокина в суде представлял адвокат Сергей Подольский. На заседании допросили в качестве свидетеля подполковника полиции Вадима Афанасьева, который составил протокол на юриста. Он показал, что Сорокин присутствовал при составлении протокола, вину в административном правонарушении не признал и выразил мнение, что не нарушал закон своими действиями. Силовик отметил, что Навальный* в посте "выставлялся в положительном ключе", а пометки о внесении политика в реестр экстремистов и террористов в тексте отсутствовали.

Адвокат Подольский попросил свидетеля показать, какая именно запрещенная символика или атрибутика использовалась в выложенном без изображений посте, либо же была ли там пропаганда экстремисткой идеологии. Полицейский заявил, что в тексте имелось всё вышеперечисленное, причем "во всех фразах". Также он выразил мнение о взаимосвязи Навального* и Фонда борьбы с коррупцией**, признав в то же время, что в тексте ФБК** не упоминался.

— Алексей Навальный* и связанные с ним организации признаны на территории РФ экстремистскими. Соответственно, упоминание его в положительном контексте формирует у нашего общества негативное мнение о государстве в целом, — поделился соображениями силовик.

Сорокин допытывался у свидетеля, признаны ли экстремистскими организациями ФСИН и ТАСС, также упоминавшиеся в его посте. Афанасьев ответил отрицательно, сославшись на "внутреннюю оценку" доказательств. По требованию судьи он зачитал пассажи из публикации, к которым возникли претензии силовиков. Запросы о том, кто именно выложил пост в канале, в администрацию Telegram не направлялись.

Правоохранители задержали Сорокина 30 марта. В отделе полиции на него составили три протокола. Помимо демонстрирования экстремистской символики Сорокину вменили два эпизода дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Юрист предположил, что причинами для этого могли стать нежелание видеть его на выборах или же месть неких чиновников. Напомним, что признанные виновными по статье 20.3 КоАП на год лишаются права участвовать в выборах.

Ранее по статье демонстрировании экстремистской символики были оштрафованы лидер "Яблока" Николай Рыбаков и депутаты Законодательного собрания Ольга Штанникова и Михаил Амосов. Последний, в отличие от двух других, сможет участвовать в выборах, поскольку успел оплатить штраф более чем за год до Единого дня голосования. Размер взысканий во всех трех случаях составил по 1,5 тысячи рублей, причиной послужили публикации фотографий Навального* в соцсетях. В свою очередь, член "Общества.Будущее" Савва Федосеев провел 13 суток под арестом за аналогичное действие. В январе Третий кассационный суд отменил постановление об аресте.

Протокол по той же статье составили на прошлой неделе в отношении главы фракции "Яблоко" в ЗакСе Александра Шишлова. Заседание по делу назначено на 24 апреля.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций

