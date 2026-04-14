Суд рассмотрит дело о мошенничестве при постройке модульных домов в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование в отношении 38-летнего мужчины из Псковской области, обвиняемого в мошенничестве при строительстве модульных зданий-конструкторов, сообщили 14 апреля в пресс-службе СК по Петербургу. Сейчас он арестован. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело передано в Выборгский районный суд.

По версии следствия, в период с июня 2021 года по октябрь 2024 года обвиняемый, работающий на территории Петербурга, Ленинградской области и Московского региона, занимал должность генерального директора строительных компаний "Летвуд" и "Летвуд-М". Он заключил с потерпевшими договоры подряда на выполнение всей процедуры проектирования, изготовления, строительства и установки быстровозводимых модульных домов. После этого обвиняемый похитил 310 млн рублей, которые получил от заказчиков в качестве оплаты, считают представители ведомства. По сведениям силовиков, от действий гендиректора пострадали 79 граждан.

В СК сообщили, что следователи провели более 100 допросов свидетелей и потерпевших, провели обыски по местам работы злоумышленника, установили имущество обвиняемого и его родственников. Впоследствии на имущество гендиректора и его семьи наложили арест.

Компании "Летвуд" и "Летвуд-М" зарегистрированы в Псковской области. Юридические адреса организаций находятся в пределах Петербурга и Ленобласти. Согласно данным сервиса мониторинга деятельности юридических лиц, гендиректором строительных предприятий является Павел Федоров. Неделю назад компании перешли в стадию ликвидации.

