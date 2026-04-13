Экс-главу комитета по госзаказу Толстых перевели из СИЗО под подписку о невыезде

Бывшему председателю комитета по государственному заказу Петербурга Денису Толстых изменили меру пресечения и перевели из следственного изолятора под подписку о невыезде, сообщила 13 апреля "Фонтанка" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга. По сведениям издания, меру изменили в конце марта. Бывшего чиновника обвиняют в организации преступной схемы с предоставлением незаконных преференций коммерсантам при проведении конкурсов по госзаказу.

"Фонтанка" уточняет, что решение о переводе Толстых из СИЗО под подписку о невыезде принимал центральный аппарат Следственного комитета, а не петербургское отделение СК. Через три недели после возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы комитета по госзаказу СК забрал материалы дела себе в производство.

По сведениям "Фонтанки", Толстых так и не признал свою вину. Он подробно описывает собственные действия и действия сотрудников комитета, отмечая, что действовал в рамках своих должностных полномочий. По сведениям "Фонтанки", после перевода под подписку о невыезде Толстых находится на лечении в связи с обострением хронического заболевания.

Бывшего чиновника задержали в середине февраля в аэропорту Пулково в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ). На следующий день после задержания его арестовали на два месяца. Сейчас обязанности главы комитета по госзаказу временно исполняет первый зампред комитета Наталия Литвинова.

