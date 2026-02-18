Суд на два месяца арестовал главу комитета по госзаказу Толстых

Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 15 апреля председателя комитета по государственному заказу Дениса Толстых, сообщила 18 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Против чиновника выдвинуто обвинение в превышении должностных полномочий (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ) при проведении конкурсов на поставку услуг и товаров.

Как считает следствие, Толстых может быть причастен к организации преступной схемы, в рамках которой чиновники давали бизнесу незаконные преимущества на конкурсах для выполнения госконтрактов. Сама схема якобы могла заработать еще в 2024 году. В деле упоминаются эпизоды с победой ООО "Вектор" и отклонением заявки ООО "БалтСтройИнвест" в конкурсе на капремонт поликлиники № 88, а также с выбором ООО "Перспектива" в ущерб интересам ООО "Вега-С".

Ходатайствуя об аресте Толстых, следствие заявило, что он может попытаться скрыться от правосудия. В подтверждение этой версии в СК указали, что чиновник был задержан в Пулково 16 февраля при попытке улететь в Сочи с крупной суммой денег, в том числе и в иностранной валюте. При этом город-курорт будто бы не был финальной точкой путешествия, и в дальнейшем глава комитета якобы намеревался покинуть Россию.

Сам Толстых просил назначить более мягкую меру. Ранее сообщалось, что он не стал признавать вину.

В начале февраля суд арестовал в рамках расследуемого дела главу отдела осуществления централизованных закупок комитета Егора Леонова. После задержания Толстых его имя исчезло из списка руководителей на сайте комитета по госзаказу. Обязанности руководителя в статусе врио возложили на первого зампреда комитета Наталию Литвинову.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга