Продюсер "Некрокомиккона" подал иск к бизнесмену Пинчуку почти на 10 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Экспонента" за срыв фестиваля "Некрокомиккон" в 2025 году к фирме "Тандем Истейт" бизнесмена Владимира Пинчука, следует из данных с сайта суда. Организаторы фестиваля косплея хотят взыскать с ответчика 9,3 млн рублей и 400 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Предварительное судебное заседание назначено на 9 июня.

Иск компании "Экспонента" зарегистрирован 26 марта. Организаторы фестиваля "Некрокомиккон" сообщают, что подали иск "в связи с обстоятельствами, которые, по мнению компании, привели к срыву фестиваля „Некрокомиккон" и возникновению значительных убытков по вине компании „Тандем Истейт". По мнению организаторов, срыв мероприятия в ноябре 2025 года привел к финансовым потерям "Экспоненты", которая успела продать билеты, организовать стенды, площадки и прием посетителей, а также завершить подготовку фестиваля. Кроме того, из-за отмены фестиваля "Некрокомиккон" у организации возникли обязательства перед участниками мероприятия, гостями, которые приобрели билеты, а также перед партнерами проекта.

По словам организаторов "Некрокомиккона", компания бизнесмена Пинчука уже вернула часть денежных средств, однако этой суммы недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки "Экспоненты" и возместить зрителям фестиваля купленные билеты.

Организаторы отметили, что намерены добиться "справедливого разрешения спора в судебном порядке" и собираются информировать зрителей, участников и гостей фестиваля "Некрокомиккон" о движении арбитражного дела в своих соцсетях.

"Некрокомиккон" планировали провести 1-2 ноября 2025 года на площадке DDA Expo, однако спустя несколько часов после начала мероприятия организаторы досрочно завершили фестиваль и попросили зрителей покинуть площадку. Тогда отмену "Некрокомиккона" объяснили многочисленными жалобами на фестиваль, из-за которых комитет по промышленной политике Петербурга отозвал разрешение на проведение мероприятия. За день до этого полиция вынесла постановление об административном выдворении за пределы России в отношении продюсера фестиваля "Некрокомиккон" Алексея Самсонова. Он является гражданином Казахстана.

