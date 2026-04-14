На двух бывших судей из Смольнинского суда возбудили дело о взятке

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела в отношении судей Смольнинского районного суда Петербурга в отставке Каринэ Голиковой и Валерия Тарасова. Голиковой вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а Тарасову, который в прошлом занимал пост председателя суда, посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК), сообщили в пресс-службе Следкома.

Следствие установило, что Голикова в 2024-2025 годах получила через Тарасова 2,5 млн рублей за принятие решение в пользу истца по гражданскому делу. Ответчиком выступала коммерческая организация, которую обязали выплатить не менее 300 млн рублей. Тарасову за посредничество досталось 500 тысяч рублей, уточняют в Следственном комитете.

О намерениях Следкома возбудить дело в отношении отставных судей стало известно еще в ноябре 2025 года. Тогда глава СК Бастрыкин обратился с соответствующим запросом в Высшую квалификационную коллегию судей. ВККС просьбу удовлетворила.

Голикова работала в суде 24 года, а Тарасов – 29 лет. Они оба покинули должности по собственному желанию. Тарасов ушел из суда в августе 2025 года, а Голикова через месяц.

