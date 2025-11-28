ВККС разрешила возбудить дело на экс-председателя Смольнинского суда

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Смольнинского районного суда Петербурга Валерия Тарасова, сообщил 28 ноября ТАСС. Экс-главе суда намерены вменить посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, Тарасов получил крупную сумму денег для передачи ее в качестве взятки судье Смольнинского суда Каринэ Голиковой. Как утверждается, за посредничество он оставил себе 500 тысяч рублей. В отношении Голиковой также поднят вопрос о возбуждении дела по статье о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Тарасов проработал судьей 29 лет и ушёл в отставку в августе 2025 года. Голикова занимала должность судьи 24 года, она покинула свой пост по собственному желанию в сентябре 2025 года.

После ухода с должности судьи сохраняют статус неприкосновенности. Для возбуждения уголовного дела председатель Следственного комитета обращается в ВККС, которая должна в течение десяти дней принять решение о возможности привлечь судью в качестве обвиняемого.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру