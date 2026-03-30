На юриста Никиту Сорокина составили три административных протокола

В отношении петербургского юриста Никиты Сорокина 30 марта составили три административных протокола. Два из них по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) и один за демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Об итогах своего визита во второй отдел полиции Сорокин рассказал в своих соцсетях.

– Я считаю, что данные статьи носят политический характер. Как один из вариантов – чтобы я не пошел на выборы, хотя я не планировал идти на выборы. Второе – месть за то, что я очень ярко критикую органы власти за то, что они не действуют в плане защиты семьи, – рассказал Сорокин в своих соцсетях.

Сорокин не уточнил, что именно стало протоколом. Он заявил, что посты с "дискредитацией" были размещены еще до того, как это стало наказуемым деянием. Протокол за демонстрацию запрещенной символики составлен за "критику исправительной колонии".

По статье о дискредитации армии предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. За демонстрацию запрещенной символики предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Также привлеченные к ответственности за демонстрацию запрещенной символики не могут принимать участие в выборах в качестве кандидатов. Сорокин в 2021 году баллотировался в городской парламент.

Сорокина задержали днем 30 марта. Полицейские пришли к нему домой с требованием проследовать за ними в отдел полиции. Сорокин ранее представлял в суде интересы политических и общественных деятелей.

