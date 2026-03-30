Юриста Никиту Сорокина забрали в отдел полиции

Сотрудники полиции днем 30 марта забрали из дома петербургского юриста Никиту Сорокина. Силовики не сообщили правозащитнику, что стало поводом для доставления в отдел полиции. О визите полицейских Сорокин сообщил в своих социальных сетях.

– Меня только что задержала полиция. Везут в Адмиралтейский район. Пока конкретики я не увидел в том, за что меня задержали, что хотят мне предъявить. Но сказали, что очень хотят пообщаться по материалу КУСП, – рассказал Сорокин.

Сорокин отметил, что, предварительно, полицейские собираются доставить его во второй отдел полиции. Он отметил, что ему не позволили добраться до отдела полиции на собственном автомобиле.

Никита Сорокин занимается правозащитной деятельностью более десяти лет. Также он представляет в судах политических и общественных деятелей. Например, летом 2025 года он выступал в качестве защитника по административному делу в отношении депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского. В начале 2026 года он представлял интересы семьи погибшего 9-летнего ребенка, похищенного в Горелово.

