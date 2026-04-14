Новости 14 апреля 2026, 19:10

Прокуратура хочет изъять у экс-чиновника Смольного Ягудина 28,5 млн рублей

В Смольнинский районный суд поступил гражданский иск о взыскании в доход государства средств в сумме 28,5 млн рублей, ранее принадлежавших бывшему заместителю председателя комитета по транспорту Ринату Ягудину, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Ответчиком по иску также проходит супруга экс-чиновника Инга Кузьмина, с которой Ягудин состоит в браке с 2007 года. Бывшего сотрудника Смольного собираются судить по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 

Прокуратура в своем иске отмечает, что семейная пара за десять лет, с 2014 по 2024 год, заработала в сумме 29 млн рублей. Ягудин получил за это время 25,1 млн рублей в виде заработной платы и дохода от продажи недвижимости. Его жена – 3,8 млн рублей. При этом за указанный период Ягудин и Кузьмина совершали заграничные поездки, купили две квартиры, автомобиль BMW X5 и земельный участок, на котором позднее построили дом. За вычетом перечисленных трат у них должно было остаться 13,7 млн рублей. 

Тем не менее, во время обысков в квартире экс-чиновника сотрудники правоохранительных органов нашли 24,7 млн рублей, 29,5 тысячи долларов и 16 тысяч евро. 

"Вместе с тем, общий доход ответчиков в размере 13 769 028 рублей 73 копеек не позволял им накопить денежные средства в найденных при обыске суммах. Таким образом, Ягудин, замещая должность государственной гражданской службы, совершал действия, направленные на неправомерное обогащение", – приводит выдержку из материалов иска пресс-служба судов. 

Разбираться, могла ли семья Ягудина накопить такую сумму законным путем или нет, будет суд. В ближайшее время материалы дела передадут судье, отметили в пресс-службе. 

Ягудина задержали осенью 2024 года в момент получения предполагаемой взятки в размере 2,5 млн рублей. По данным следствия, за эти деньги чиновник должен был оказать содействие при заключении госконтрактов на поставку элементов транспортной инфраструктуры. В сентябре 2025 года дело в отношении Ягудина начали рассматривать по существу. Следующее заседание по делу назначено на 16 апреля.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


