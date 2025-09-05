Бывшему чиновнику комтранса Ренату Ягудину на полгода продлили арест

В Петербурге начали рассматривать уголовное дело бывшего заместителя председателя комитета по транспорту Рената Ягудина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). Смольнинский районный суд 5 сентября продлил арест экс-чиновнику на полгода, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Ягудину продлили пребывание под стражей до 26 февраля 2026 года.

Сам Ягудин просил назначить ему более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Он заявил, что очень хочет увидеться с семьёй и намерен выполнять все требования по явке на судебные заседания.

— Следствие окончено, фактические обстоятельства дела я признаю, вину признаю частично. Я не согласен лишь с квалификацией своих действий. Препятствий каких-либо я следствию не осуществлял. Я социализирован, никакой опасности обществу не представляю. <...> Я уже, ваша честь, практически год без малого нахожусь в изоляторе. Конечно, хотел бы увидеть семью и побыть до приговора с семьей, дома, — сказал Ягудин.

В беседе с ЗАКС.Ру адвокат Илья Антоненко, представляющий интересы Ягудина, заявил, что сторона защита считает "юридически некорректной" статью, которую вменяют его доверителю.

— Мы говорим, что та статья, которая ему в данный момент вменена — она не соответствует объективным обстоятельствам, — сказал Антоненко.

Также меру пресечения продлили второму фигуранту дела Павлу Стаднику, которому инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Он, в отличие от Ягудина, пришел в здание суда самостоятельно.

Уголовное дело в отношении чиновника комтранса возбудили осенью 2024 года. Силовики задержали его в машине после получения 2,5 млн рублей от представителя коммерческой структуры. По версии следствия, за эти деньги Ягудин должен был оказать содействие в заключении государственных контрактов на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Следком завершил расследование дела в конце августа.

