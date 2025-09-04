Суд арестовал капитана катера, при сходе с которого погиб человек

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу Дениса Зенина, обвиняемого в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ), сообщила 4 сентября объединенная пресс-служба судов города. Он пробудет в СИЗО минимум до 1 ноября.

По версии следствия, ночью 1 сентября Зенин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мог управлять катером "Глория", на борту которого находились двое пассажиров. После этого обвиняемый якобы пришвартовал судно к причальной стенке возле дома № 66 по набережной канала Грибоедова, понимая, что место не приспособлено для высадки. Тогда Зенин мог сказать пассажирам, которые также находились в состоянии опьянения, покинуть катер, в результате чего один из них не удержался, упал в воду и утонул.

Зенина задержали 2 сентября, на следующий день ему предъявили обвинение. Свою вину задержанный не признал. Защита просила избрать Зенину меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, однако суд решил отправить его под стражу до 1 ноября.

Напомним, днем ранее транспортная прокуратура организовала проверку из-за столкновения пассажирского теплохода "Метеор" и катера в акватории Малой Невы. В результате инцидента никто не пострадал, а также удалось избежать разлива нефтепродуктов.

Анастасия Луценко / Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга