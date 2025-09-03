В Петербурге осудили обвиняемого в применении насилия к полицейскому

Невский районный Петербурга огласил приговор в отношении Бехруза Наимова, признанного виновным в применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 сентября. Его приговорили к 10 месяцам колонии-поселения.

Как установил суд, 25 марта 2025 года возле дома 31, корпус 2 по улице Ворошилова дежурный УМВД России по Невскому району попытался задержать Наимова по подозрению в хищении мобильного телефона. При этом сам Наимов, находившийся в машине поднял стекло левой передней двери автомобиля, защемив руку сотруднику полиции. Это причинило ему физическую боль и телесное повреждение без вреда здоровью.

Наимов свою вину признал. Суд избрал в качестве наказания лишение свободы сроком на 10 месяцев в колонии-поселении. При этом было зачтено время содержания обвиняемого под арестом, в связи с чем наказание было признано отбытым. Наимова отпустили из-под стражи в зале суда.

Напомним, ранее петербургский Следком возбудил дело о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) из-за наезда на сотрудника комитета по контролю за имуществом. Инцидент произошел в ходе рейда по выявлению незаконной торговли арбузами и дынями.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру