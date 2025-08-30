Суд в Петербурге арестовал поэта Улунова по делу о побуждении к суициду

Куйбышевский районный суд арестовал до 27 августа поэта Гликерия Улунова (настоящее имя — Кирилл Яковлев) по делу о побуждениях к суициду посредством интернета (ч. 2 ст. 110.2 УК РФ), сообщила 30 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной для этого послужила публикация стихотворения Улунова.

По версии следствия, не позднее 2 ноября поэт разместил текст в интернете. В содержимом публикации усмотрели "совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к самоубийству и самоповреждающим действиям", сообщили в судебной пресс-службе.

В суде Улунов просил о назначении домашнего ареста или запрета определенных действий. Суд, однако же, распорядился иначе.

О возбуждении уголовного дела в отношении поэта стало известно накануне вечером. По сообщению РИА "Новости", 29 августа Улунов был задержан, в его жилье провели обыск.

