Суд взыскал с ЖКС около 800 тысяч рублей за упавший на машину кусок фасада

Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с ЖКС №2 Центрального района более 780 тысяч рублей из-за куска фасада, упавшего на машину, сообщила 3 сентября объединенная пресс-служба судов города.

Как говорится в публикации, 8 июня 2024 года Валерия Лиунова припарковала свой автомобиль Audi во дворе дома 52 по набережной реки Фонтанки, где она арендует помещение. Тогда на машину упали части фасада здания, что привело к ее повреждению. В связи с этим Лиунова обратилась в суд с требованием взыскать с ЖКС № 2 Центрального района 782 583 рублей в качестве возмещения ущерба, а также расходы по оценке ущерба и по оплате госпошлины.

Однако, по словам ответчика, Лиунова не доказала, что повреждения автомобиля были получены при изложенных обстоятельствах. В ответ суд заявил, что это ЖКС должна доказать, что ущерб был причинен не по ее вине. При этом ответчик не предоставил доказательств поддержания фасада в надлежащем состоянии, а также устранения существующих дефектов и размещения объявлений об угрозе ущерба.

Ответчик также пытался оспорить размер ущерба, который Лиунова просила взыскать с него. Согласно предоставленному истцом заключению, стоимость ремонта автомобиля составила 782 583 рублей. Суд по требованию ответчика назначил экспертизу, которая оценила стоимость работ на 90 тысяч рублей больше – в 872 100 рублей. Однако Лиунова не стала изменять сумму требований.

В результате суд взыскал с ЖКС №2 Центрального района 782 583 рублей возмещения ущерба, расходы по оценке ущерба в размере 5 тысяч рублей и оплату госпошлины в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее по решению суда с ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района" взыскали 350 тысяч рублей в пользу 73-летнего петербуржца. Пенсионер получил перелом, поскользнувшись на неубранном ото льда тротуаре в Пушкине.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру