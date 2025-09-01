Суд оставил под стражей основателя iGooods Григория Куниса

Санкт-Петербургский городской суд 1 сентября отклонил апелляцию основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса на решение Петроградского районного суда о его аресте, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Бизнесмена обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) из-за переводов ФБК*.

Адвокат обвиняемого Александр Передрук просил суд назначить Кунису более мягкую меру пресечения, в частности, домашний арест. Он подчеркнул, что его доверитель предоставил следователям все, что они требовали: документы, телефон и пароль от него. Будучи под домашним арестом, Кунис мог бы продолжать воспитывать детей, добавил адвокат.

— Я считаю, нет оснований держать меня под стражей. Я полностью признал вину, активно сотрудничаю со следствием. Вся моя жизнь связана с Петербургом. <…> Чтобы продемонстрировать отсутствие намерений скрыться, я добровольно отдал следователю свой заграничный паспорт и паспорт гражданина Израиля, лишив себя возможности покинуть страну, — заявил Кунис суду.

Также Кунис пожаловался на условия содержания в СИЗО. Из-за медицинских ограничений он не может нормально питаться. За месяц он похудел примерно на 5 килограммов. Обращаясь к суду, он просил "избавить его от мучений", говоря о местной кухне.

Григория Куниса арестовали 25 июля. Поводом для уголовного дела стали 3,5 тысячи рублей, которые он перевел структурам ФБК* до февраля 2022 года. Кунис вину признал, он сотрудничает со следствием. В прошлом Кунис руководил запуском нескольких медиапроектов: St. Petersburg Times, "Карьера-Капитал" и "Мой район". В 2014 году он вместе с братом основал компанию iGooods.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

