Суд избрал меру пресечения подозреваемому в уничтожении стекла в трамвае

Выборгский районный суд назначил запрет определенных действий до 26 сентября Алексею Сысоеву, подозреваемому в хулиганстве на транспорте (п. в ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщила 30 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Речь идет об инциденте с броском бутылки в стекло трамвая, из-за которого в салоне разбилось окно.

Как установило дознание, вечером 26 августа Сысоев метнул стеклянную бутылку в окно трамвая № 20, из-за чего стекло в салоне у второй двери разбилось. Гражданина задержали двумя днями позже, обвинение ему не предъявлялось.

Согласно решению суда, Сысоеву запрещено покидать жилье в темное время суток, посещать массовые мероприятия и пользоваться интернетом. Также он не может покидать Петербург без разрешения органов дознания и суда.

Ранее о задержании подозреваемого в хулиганстве рассказали в ГУ МВД по региону. В сообщении говорилось, что вечером во вторник нетрезвая компания молодых людей покинула трамвай, при этом один из участников бросил бутылку в стекло. Нанесенный ущерб оценили в 301,6 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру