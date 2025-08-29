Дело в отношении экс-замглавы комтранса Рената Ягудина поступило в суд

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета по транспорту Рената Ягудина, обратил внимание ЗАКС.Ру. Ягудина будут судить за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Также по делу проходит Павел Стадник, которому вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Дата заседания еще не назначена. Рассматривать дело будет судья Мария Щеглова.

Ягудина собираются судить за взятку в размере 2,5 млн рублей, за которую он как представитель комтранса должен был оказать содействие в заключении государственных контрактов на поставку элементов транспортной инфраструктуры. Силовики задержали Ягудина в октябре 2024 года. Во время встречи с представителями правоохранительных органов он пытался выкинуть крупную сумму денег в окно автомобиля. При обыске в квартире экс-чиновника нашли около 30 млн рублей и дорогие украшения. Следком закончил расследование дела в середине августа.

Карьера Ягудина начиналась в структурах прокуратуры в 2001 году. С 2014 года он трудился в транспортной отрасли. В 2016 году возглавил областной ГКУ "Леноблтранс". В августе 2020 года Ягудина назначили на должность руководителя ГКУ "Организатор перевозок". В апреле 2021 года перешел на должность заместителя председателя комитета по транспорту.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру