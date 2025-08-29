Суд в Петербурге оштрафовал Андрея Пивоварова* на 10 тысяч рублей

Ленинский районный суд Петербурга 29 августа оштрафовал политика Андрея Пивоварова* на 10 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Поводом для административного дела стало участие оппозиционера в вечере памяти Бориса Немцова в Дюссельдорфе в начале апреля.

Полицейские в ходе мониторинга обнаружили видеозапись с мероприятия, опубликованную на YouTube. Среди спикеров на вечере памяти силовики узнали Пивоварова*. Внимание правоохранительных органов привлек плакат за его спиной, на котором виднелась символика организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России, — она же и курировала проведение этой встречи На основании этого в прокуратуре Адмиралтейского района пришли к выводу, что оппозиционер участвует в деятельности нежелательной организации.

Привлечение к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации может грозить уголовным делом (ст. 284.1 УК). Пивоваров* уже был осужден по уголовной статье. В июле 2022 года ему назначили четыре года колонии.

Андрей Пивоваров* покинул страну в августе 2024 года в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и США.

*Андрей Пивоваров внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру