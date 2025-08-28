Суд зарегистрировал дело о передаче взятки бывшему вице-губернатору Ленобласти

Василеостровский суд зарегистрировал дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) в отношении бывшего замначальника ГАУ "Леноблгосэкспертиза" Евгения Бредихина, сообщили 28 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Экс-чиновника обвиняют в передаче взятки бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину.

По версии следствия, в период с октября 2019 по апрель 2021 года Бредихин вышел на Москвина с предложением о передаче взяток, при этом он якобы действовал по просьбе возглавлявшего тогда "Фонд защиты обманутых дольщиков" Александра Горшенева. В дальнейшем он получил от Горшенева для последующей передачи вице-губернатору сумму в размере 4,1 млн рублей.

Путем передачи взятки Горшенев будто бы рассчитывал получить "общее покровительство и попустительство по службе" со стороны Москвина, полагает следствие. Речь якобы шла в том числе о поддержке позиции Горшенева касательно стоимости и объемов проектно-изыскательских работ по договорам с ООО "ОСП" и ООО "ИЦ "Стройэксперт".

Горшенев был арестован в июле 2022 года, в сентябре в СИЗО отправили Бредихина. В феврале 2023 года стало известно о переводе последнего под домашний арест. Вскоре после этого, в начале марта, был задержан, а затем арестован Москвин. В октябре 2024 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Попытка обжаловать приговор в Городском суде Петербурга ни к чему не привела.

