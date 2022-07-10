Суд в Петербурге арестовал гендиректора фонда защиты прав дольщиков

Красногвардейский районный суд Петербурга постановил отправить до 4 сентября под стражу гендиректора фонда защиты прав дольщиков в Ленобласти Александра Горшенева, который проходит по делу о растрате 56 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Горшеневу, задержанному 6 июля, на следующий день продлили срок задержания на 72 часа.

По версии следствия, Горшенев в 2019-2022 годах растратил вместе с подельниками сумму в 56,35 млн бюджетных рублей, выделенную на помощь обманутым дольщикам из жилых комплексов "Город детства", "Шотландия" и "Яркий". Силовики считают, что фигуранты дела, действуя в интересах ООО "ИЦ Стройэксперт", многократно завысили стоимость проектно-изыскательных работ.