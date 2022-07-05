В Ленобласти завели дело о растрате 56 млн рублей фондом защиты дольщиков

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело о растрате фондом защиты дольщиков 56 млн рублей, выделенных в рамках субсидии в размере 1,9 млрд рублей. Как сообщается на сайте регионального отделения СК, деньги направлялись из регионального и федерального бюджетов на решение проблемы долгостроев: в частности, на достройку жилых комплексов "Шотландия" и "Щегловская усадьба".

По версии следствия, неустановленные сотрудники фонда в 2020-2021 годах искусственно завысили стоимость проектно-изыскательных работ, за которые подрядчикам заплатили около 100 млн рублей.

"Часть работ была фактически выполнена с использованием первоначальной проектной документации, подготовленной еще в 2016-2017 гг., в связи с чем фактическая стоимость выполненных работ составила около 36 млн рублей", - гласит сообщение.

В рамках дела следователи уже провели восемь обысков.

Отметим, что в феврале нынешнего года на решение проблемы обманутых дольщиков в Ленобласти федеральное правительство согласилось выделить еще 3,4 млрд рублей. В апреле был найден инвестор для достройки ЖК "Новая Швейцария".