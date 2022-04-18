В Ленобласти нашли инвестора, готового достроить ЖК "Новая Швейцария"

Чиновники из администрации Ленобласти нашли способ решить проблему жилого комплекса "Новая Швейцария" во Всеволожске, который годами не могут достроить. Согласно новым договоренностям, финальную стадию работ оплатит инвестор "Охта Групп", сообщает пресс-служба регионального правительства. От компании потребуется 150 млн рублей. Ожидается, что уже в мае АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области", выступающая в качестве заказчика работ, привлечет на стройку генподрядчика.

"Новая Швейцария", которую начали возводить девять лет назад, готова более чем на две трети. Начинавший стройку девелопер "Оникс", попавший в реестр недобросовестных застройщиков, проходит процедуру банкротства.

Отметим, в феврале стало известно, что руководство Ленобласти получит из федерального бюджета около 3,4 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков.