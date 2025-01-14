Горсуд оставил в силе приговор бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину

Городской суд Петербурга оставил без изменений приговор бывшему вице-губернатору Ленинградской области Михаилу Москвину, сообщила 14 января объединенная пресс-служба судов Северной столицы. В октябре 2024 года Василеостровский районный суд приговорил экс-чиновника к четырем годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В апелляционной жалобе Москвин ходатайствовал о смягчении приговора, он просил назначить ему условное наказание с испытательным сроком. Защита просила назначить условное наказание или же снизить назначенный срок. Прокурор, в свою очередь, настаивал на сохранении вынесенного приговора без изменений.

"Апелляционная инстанция оставила приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга без изменений", — сообщили в судебной пресс-службе.

Москвин был задержан по делу о взятках 3 марта 2023 года, на следующий день суд определил его под арест. В вину ему ставилось получение 8,5 млн рублей в 2017-2021 годах от бывшего тогда главой Дирекции комплексного развития территории Ленобласти Даниила Федичева в обмен на покровительство. Позже в деле появился еще один эпизод, касающийся получения 4,1 млн рублей в качестве взятки от экс-главы "Фонда защиты обманутых дольщиков" Александра Горшенева. До суда дело дошло в июне 2024 года. Прокурор просил назначить бывшему чиновнику восемь лет лишения свободы.

Андрей Казарлыга, фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram