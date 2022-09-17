ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:33

По делу Фонда защиты прав дольщиков арестовали чиновника из Ленобласти

фото ЗакС политика По делу Фонда защиты прав дольщиков арестовали чиновника из Ленобласти

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил в СИЗО замглавы управления госэкспертизы Ленобласти Евгения Бредихина в рамках расследования дела о растрате средств регионального Фонда защиты прав дольщиков. Как накануне вечером сообщила объединенная пресс-служба городских судов, чиновника обвиняют в растрате и посредничестве во взяточничестве. Под стражей он, не признавший вину и отказавшийся давать показания, пробудет как минимум до 14 ноября.

Отметим, что в деле, которое активно расследуется с лета, успел многократно вырасти ущерб, нанесенный фонду. Сегодня он оценивается в 330 млн рублей. По версии следствия, деньги похитили из субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей, выделенной на решение проблемы несданных домов.

Ранее суд арестовал главу фонда Александра Горшенева и его заместителя Дениса Чибисова, а также глав строительных и проектных организаций.

На неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что работа подчиненных по защите прав дольщиков находится у него на личном контроле.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама