По делу Фонда защиты прав дольщиков арестовали чиновника из Ленобласти

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил в СИЗО замглавы управления госэкспертизы Ленобласти Евгения Бредихина в рамках расследования дела о растрате средств регионального Фонда защиты прав дольщиков. Как накануне вечером сообщила объединенная пресс-служба городских судов, чиновника обвиняют в растрате и посредничестве во взяточничестве. Под стражей он, не признавший вину и отказавшийся давать показания, пробудет как минимум до 14 ноября.

Отметим, что в деле, которое активно расследуется с лета, успел многократно вырасти ущерб, нанесенный фонду. Сегодня он оценивается в 330 млн рублей. По версии следствия, деньги похитили из субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей, выделенной на решение проблемы несданных домов.

Ранее суд арестовал главу фонда Александра Горшенева и его заместителя Дениса Чибисова, а также глав строительных и проектных организаций.

На неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что работа подчиненных по защите прав дольщиков находится у него на личном контроле.