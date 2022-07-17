Суд в Петербурге арестовал замглавы областного фонда защиты прав дольщиков

Красногвардейский районный суд Петербурга на заседании 17 июля определил меру пресечения заместителю директора фонда защиты прав дольщиков Ленобласти Денису Чибисову, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Его обвиняют в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере (пп. а, в, г ч. 7 ст. 204, ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Следствие настаивало на заключении Чибисова под стражу. Суд прошение удовлетворил, отправив его под арест до 5 сентября.

Чибисов был задержан 14 июля в Пулково по выходе из зоны прилета, в тот же день ему предъявили обвинение. Вину он признал, сообщала судебная пресс-служба.

Неделей ранее Красногвардейский суд отправил под арест до 4 сентября главу Чибисова — директора областного фонда защиты прав дольщиков Александра Горшенева. Перед этим в Ленобласти было возбуждено уголовное дело о хищении 56 миллионов рублей из выделенной субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей. Средства из регионального и федерального бюджетов предназначались для решения проблем долгостроев в регионе.