Суд арестовал новых фигурантов дела о хищениях из фонда дольщиков в Ленобласти

Троим руководителям проектных и строительных организаций выбрали меру пресечения в рамках дела о растрате и подкупе, возбужденного в связи с хищениями из фонда защиты дольщиков в Ленобласти. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, двоих фигурантов отправили в СИЗО на два месяца, а третьему достался домашний арест. Отмечается, что все трое - граждане в возрасте от 38 до 42 лет. Их задержали в среду 27 июля.

По версии следствия, подельники причастны к хищению 256 млн рублей, выделенных из областного бюджета фонду защиты прав дольщиков для решения жилищных проблем. Преступная схема, как гласят материалы дела, состояла в существенном завышении стоимости строительных работ, которые велись в соответствии с устаревшей проектной документацией.

Ранее под стражу поместили главу фонда Александра Горшенева и его заместителя Дениса Чибисова.