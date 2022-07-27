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Новости 12:47

В Ленобласти задержали еще троих фигурантов дела о хищениях из фонда защиты дольщиков

фото ЗакС политика В Ленобласти задержали еще троих фигурантов дела о хищениях из фонда защиты дольщиков

В Ленобласти задержали троих руководителей проектных и строительных организаций, которые проходят по делу о хищениях из фонда защиты прав дольщиков, о чем говорится на сайте регионального управления СК. Помимо растраты средств, объем которой вырос до 250 млн рублей, фигурантам инкриминируют подкуп.

По версии следствия, работы в жилых комплексах-долгостроях "Тридевяткино царство", "Щегловская усадьба", "Яркий", "Десяткино 2.0", "Город детства", "Шотландия" проводились по необоснованно завышенной стоимости. СК утверждает, что "часть работ была фактически выполнена с использованием первоначальной проектной документации, подготовленной еще в 2016-2017 гг". Ведомство обратилось с ходатайством в суд о помещении всех троих задержанных в СИЗО.

Напомним, что в течение последнего месяца задержания и аресты по этому делу связывались силовиками с фактом хищения 56 млн рублей из выделенной фонду субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей. Под стражу отправили главу фонда Александра Горшенева и его заместителя Дениса Чибисова.


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