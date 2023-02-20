Суд перевел экс-замглавы управления госэкспертизы Ленобласти под домашний арест

Бывший заместитель главы Госэкспертизы Ленобласти Евгений Бредихин по решению суда сменил камеру в СИЗО на домашний арест, сообщили 20 февраля 47news. Он проходит фигурантом по делу о растрате средств регионального Фонда защиты прав дольщиков, ему вменяются растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и три эпизода посредничества во взяточничестве, в том числе группой лиц и в особо крупном размере (ст. 291.1 УК РФ).

Согласно решению суда, Бредихин будет находиться под домашним арестом, по меньшей мере, до 5 апреля. Сам он вину не признает и отказывается от дачи показаний.

Как пишет издание, в рамках расследования уголовного дела было изучено свыше 50 томов проектной, строительной и финансовой документации, а также более 80 транзакций, и назначено около 15 строительно-технических экспертиз.

Бредихин был арестован в середине сентября 2022 года, с тех пор его содержание в СИЗО продлевалось. Само дело касается растраты 330 миллионов рублей, выделенных на достройку жилых комплексов в Выборгском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

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