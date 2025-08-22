Суд взыскал с жилагентства 350 тысяч рублей в пользу упавшего на льду пенсионера

Апелляционная инстанция поддержала доводы прокуратуры, требовавшей взыскать с ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района" 350 тысяч рублей в пользу 73-летнего петербуржца, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 22 августа. Пенсионер получил перелом из-за падения на неочищенном ото льда тротуаре.

Как установила прокуратура, 17 февраля 2024 года 73-летний мужчина поскользнулся и упал у дома № 9 по бульвару Алексея Толстого в Пушкине. В результате пенсионер получил закрытый перелом правого бедра. В ходе проверки выяснилось, что падение произошло из-за ненадлежащей уборки территории, которую должно было осуществлять ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района".

По этому факту прокурор района обратился в суд с требованием взыскать в пользу пострадавшего пенсионера 350 тысяч рублей компенсации. Суд исковое заявление удовлетворил, однако ответчик подал на это решение апелляционную жалобу. В свою очередь, апелляционная инстанция также согласилась с доводами прокуратуры и не стала удовлетворять жалобу.

Напомним, ранее Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" 300 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за падения женщины на льду. В декабре 2024 года пострадавшая упала на площади Восстания и получила закрытый перелом шейки бедра.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру