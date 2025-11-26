Полицейский получил условный срок за кражи у покойного на пиво и шаверму

Октябрьский районный суд приговорил к четырем годам условно теперь уже бывшего сержанта полиции Андрея Андреева по делу о краже (ст. 158 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщила 26 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигуранта признали виновным в хищении рюкзака умершего с последующими тратами с его банковской карточки.

Как установил суд, сентябрьской ночью 2024 года Андреев выехал к месту происшествия на набережную реки Пряжки. Там он "из корыстных побуждений тайно завладел имуществом" умершего гражданина. В руки правоохранителю попали рюкзак с наушниками Apple AirPods 2 за 15 тысяч рублей и банковская карта.

Средствами с карточки Андреев распорядился по собственному усмотрению. Деньги он тратил в кафе с шавермой, в столовой и в двух сетевых магазинах, один из которых специализируется на торговле пивом. Общая сумма потраченных средств составила 1,1 тысячи рублей.

Андреев вину признал. Помимо условного срока, суд лишил его права работать в правоохранительных органах на 1 год и 2 месяца, а заодно лишил фигуранта звания сержанта полиции.

Уголовное дело в отношении Андреева тянулось, по меньшей мере, с весны. В начале марта стало известно о том, что суд назначил ему запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру