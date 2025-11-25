Петербуржец заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление россиян в интернете

Невский районный суд 20 ноября оштрафовал на 30 тысяч рублей Александра Пимкина, привлеченного к административной ответственности за оскорбления в интернете человеческого достоинства (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщила 25 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчина неоднократно всячески оскорблял россиян в комментариях мессенджера.

Как сообщили в пресс-службе судов города, своими действиями злоумышленник оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражал явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам власти в Российской Федерации. В суде Пимкин признал свою вину.

Это не единственное административное дело, возбужденное на мужчину, обратил внимание ЗАКС.Ру. В Невский районный суд также поступили материалы административного дела на Пимкина по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Дело будет рассмотрено по существу 26 ноября.

Ранее следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении петербурженки, обвиняемой в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По версии следствия, женщина опубликовала на своей странице в социальных сетях пост, оскверняющий символику воинской славы России.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру