СК закончил расследование дела о реабилитации нацизма в отношении петербурженки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщила 25 ноября пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Силовики собрали доказательства вины петербурженки. По этой статье ей грозит штраф в размере от двух до пяти млн рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Как выяснил ЗАКС.Ру уголовное дело в отношении Янины Ленской поступило в Петербургский городской суд 20 ноября. Дата заседания еще не назначена.

По версии следствия, фигурантка опубликовала на своей странице в социальных сетях пост, оскверняющий символ воинской славы России. После ее задержали. В августе 2025 года женщине предъявили обвинение, свою вину она признала.

До этого в отношении трех мужчин, осквернивших части "Блокадного трамвая", утвердили обвинительное заключение. Фигурантов будут судить по статье об осквернении памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру